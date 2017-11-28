В результате падения с радиолокационной башни в Чернобыльской зоне погиб гражданин Беларуси, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

В полицию позвонил сталкер и сообщил о трагедии, произошедшей с его другом-экстремалом. Полицейские сразу вызвали скорую и выехали на место для выяснения обстоятельств происшествия.

Двое белорусов и россиянка незаконно проникли на территорию отселенного закрытого военного объекта «Чернобыль-2». Молодые люди, как и большинство незаконных туристов-экстремалов, хотели получить яркие впечатления и фото. 33-летний сталкер выбрал для этого радиолокационную башню, которая находится в нескольких километрах от станции, однако не рассчитал свои силы и сорвался с 15-тиметровой высоты. Врачи констатировали смерть.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с отметкой о несчастном случае.

Относительно товарищей погибшего правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст. 46-1 КУоАП. За нарушение требований режима радиационной безопасности им придется заплатить штраф. Подготовлены соответствующие документы для сокращения срока их пребывания на территории Украины.