Российская сторона СЦКК и НВФ ОРДО намеренно блокируют и пренебрегают нормами международного гуманитарного права по поиску и эвакуации тела гражданина Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

«Украинская сторона СЦКК информирует, что российская сторона СЦКК и ОРДО отказались предоставлять гарантии безопасности с введением режима «тишины» для проведения работ по поиску и эвакуации тела погибшего гражданина Украины в районе населенных пунктов Кадем, Гольмовское, Гладосово и Травневое (Донецкая область)», – говорится в сообщении.

По данным украинской стороны СЦКК, в ответе российской стороны СЦКК и НВФ ОРДО сообщается, что поиск и эвакуация тела погибшего гражданина Украины в районе указанных населенных пунктов «расцениваются как проведение мероприятий очередной попытки провокаций со стороны ВС Украины».

«Украинская сторона СЦКК в очередной раз призывает российскую сторону СЦКК принять все возможные меры для согласования с руководством ОРДО соответствующих письменных гарантий безопасности в вышеназванных районах. Такими провокационными заявлениями и отказами НВФ ОРДО демонстрируют откровенное пренебрежение положениями Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 года и Дополнительных протоколов к ним от 8 июня 1977, Минскими договоренностям, желанием дискредитировать ВС Украины накануне и во время заседания Трехсторонней контактной группы и стремление к дальнейшему ухудшению гуманитарной обстановки и обострению вооруженного конфликта на Донбассе», – сказано в сообщении.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.

Так, украинскими военными были освобождены населенные пункты Гладосово и Травневое.