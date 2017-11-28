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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба утвердил представление конкурсной комиссии о назначении двух его заместителей. Об этом заявил член конкурсной комиссии Денис Монастырский.  

«Директор Государственного бюро расследований Роман Труба утвердил своих заместителей - Ольгу Варченко и Александра Буряка, представление на которых ему передала комиссия», - сказал Монастырский, сообщает Укринформ.

По его словам, теперь новоназначенный директор ГБР занимается разработкой организационной структуры ведомства, которая впоследствии должна быть утверждена Кабинетом Министров.

Также он сообщил, что Труба уже успел зарегистрировать ГБР в Едином государственном реестре юридических лиц. Местом регистрации значится Секретариат Кабмина по ул. М. Грушевского, 12/2.

Как известно, 12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований.

16 ноября 2017 года директором ГБР избран Роман Труба.

 
ForUm

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