Сегодня, 28 ноября, в Деснянском районе столицы в одной из школ произошел пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о возгорании в школе на проспекте Маяковского, 21Г поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве в 5:57.

Для тушения пожара на место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По данным ведомства, прибыв в 6:06 к месту происшествия, пожарные установили, что возгорание возникло в подсобном помещении на 2 этаже.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар на площади 4 кв. м в 06:15 удалось локализовать, предотвратив его дальнейшее распространение, а в 6:17 – ликвидировать», – говорится в сообщении.

В ГосЧС подчеркнули, что в результате пожара поврежден шкаф, закопчены стены и потолок в помещении. Никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.

Причина возникновения пожара устанавливается.