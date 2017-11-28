также в разделеСтолица
В Киеве решили установить флагшток за 47 миллионов 184
В Киеве автобус с пассажирами протаранил грузовик, есть пострадавшие 32
Всех задержанных на сходке авторитетов под Киевом отпустили 97
В ресторане под Киевом задержали более 60 криминальных авторитетов 178
В Киеве почти на месяц ограничивают движение по Южному мосту 39
У протестующих под Радой сгорела палатка 67
«Киевгаз» выставил охрану у Вечного огня 35
Порошенко заявил о договоренности с ЕС по макрофинансовой помощи 42
В Киеве заминировали все станции метро 54
Полиция рассказала, за что задержан боец «Донбасса» 41
Нардеп рассказал о похищении бойца «Донбасса» в Киеве 51
Вооруженная банда совершила налет на столичный вуз 81
Из Киева в РФ пытались переправить для трансплантации органов 3 подростков 38
Активистка Femen устроила погром в магазине «Рошен» на Крещатике 125
Подозреваемый в убийстве ветерана АТО предстал перед судом 34
Кличко подписал соглашение с китайцами о строительстве метро на Троещину 60
На Майдане зажгли покрышки, произошла еще одна потасовка 125
На Майдане проходит митинг по случаю годовщины начала Революции Достоинства 49

Сегодня, 28 ноября, в Деснянском районе столицы в одной из школ произошел пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о возгорании в школе на проспекте Маяковского, 21Г поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве в 5:57.

Для тушения пожара на место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По данным ведомства, прибыв в 6:06 к месту происшествия, пожарные установили, что возгорание возникло в подсобном помещении на 2 этаже.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар на площади 4 кв. м в 06:15 удалось локализовать, предотвратив его дальнейшее распространение, а в 6:17 – ликвидировать», – говорится в сообщении.

В ГосЧС подчеркнули, что в результате пожара поврежден шкаф, закопчены стены и потолок в помещении. Никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.

Причина возникновения пожара устанавливается. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги