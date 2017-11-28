В понедельник, 27 ноября, апелляционный суд Одесской области оставил в силе решение Приморского районного суда о продлении срока содержания под стражей одному из фигурантов дела 2 мая Сергею Долженкову, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Отмечается, что указанным решением районного суда 13 ноября удовлетворено ходатайство прокуратуры области о продлении сроков ареста указанном подозреваемому.

«Так, продолжается досудебное расследование в объединенном уголовном производстве по фактам подготовки к организации массовых беспорядков и умышленных действиях и публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины и свержения конституционного строя», – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что другому фигуранту этого дела Евгению Мефедову мера пресечения в виде ареста продлена Приморским районным судом 15 ноября этого года.

Напомним, 18 сентября Городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.

В тот же день Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Долженкова и Мефьодова.