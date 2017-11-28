Правительство Германии «поддерживает генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в его усилиях по поиску решения для будущих вызовов». Об этом говорится в полученном в понедельник, 27 ноября, официальном ответе министерства иностранных дел ФРГ в запрос DW о позиции Берлина относительно недавних заявлений Ягланда о роли России в Совете Европы.

«Совет Европы - важный международный актер, выступающий за права человека, демократию и верховенство права, который призван поддерживать и усиливать диалог 47 стран-участниц из этих и других темах», - говорится в документе.

В МИД ФРГ назвали Совет Европы «незаменимым» в качестве «хранителя» Европейской конвенции по правам человека и «более 200 других конвенций, соблюдение которых контролирует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)».

«Будет ли и с какими правами российская делегация вновь участвовать в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы, должна решать сама российская делегация или ПАСЕ, в которую входят депутаты стран-членов Совета Европы», - отметили в Берлине.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в интервью изданию Financial Times заявил, что в Совете Европы рассматривают вопрос об отмене санкций против России, которые были наложены за агрессию Москвы в отношении Украины.

По его словам, такое решение допускают из-за опасений, что Россия в связи с ограничениями может выйти из этой организации, а это, как считают в Совете Европы, может стать ударом по защите прав человека в мире.

В то же время первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала его заявление самодеятельностью.

В свою очередь постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что призыв Ягланда услышать Россию и сохранить ее в Совете Европы свидетельствует о включении мощнейших сил в попытки любым способом сформировать коалицию в поддержку возвращения России в ПАСЕ.