Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма Россией. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер в интервью американской газете Politico.

«Мы не признаем вторжение России и оккупацию Крыма, но если мы сможем достичь какого-то прогресса по другому вопросу, по ситуации на Донбассе, то мы должны это сделать», - отметил он, сообщает ТАСС.

По словам Волкера, каждый раз на встречах с помощником президента России Владиславом Сурковым он «поднимает вопрос о Крыме». «Я сделал это и во время последней встречи (в Белграде 13 ноября), - отметил он. - Но русские сказали: «Мы не собираемся обсуждать Крым». Важно подчеркнуть, что по этому вопросу у нас сохраняются разногласия».

Корреспондент Politico поинтересовалась, означает ли это, что «наши внуки будут смотреть на карту Крымского полуострова, включенного в состав России». «Когда я рос, на географических картах была сноска касательно стран Балтии, что США не признают насильственное включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав СССР. Я думаю, нечто подобное будет на картах и в случае с Крымом», - ответил Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявил, что между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса нет разницы.