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Возле автодороги, проходящей между городом Курахово и селом Успеновка Марьинского района Донецкой области, правоохранители обнаружили закладку боеприпасов и взрывчатки, сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции.  

«К работникам Донецкого управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины поступила информация о том, что в лесополосе вблизи села Успеновка находится схрон оружия. Во время проверки оперативники УДВБ НПУ с помощью металлоискателя обнаружили в лесополосе недалеко от трассы, которая идет от города Курахово, замаскированный диверсионный тайник», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в схроне находились 2 гранты РГД-5, 2 гранаты Ф-1, 5 запалов УЗРГМ-2, 780 патронов калибра 5,45 и 400 грамм тротиловой шашки.

«На место находки вызвали следственно-оперативную группу Марьинского отдела полиции и взрывотехников. По факту происшествия следователями решается вопрос о правовой квалификации события. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к опасной закладки и цели ее использования», – подчеркнули в ведомстве.
ForUm

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