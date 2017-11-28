За прошлые сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины.

Так, на луганском направлении враг из минометов у Лозового, Трехизбенки и Крымского выпустил всего около двух десятков мин. Подступы к ряду населенных пунктов противник обстреливал из пехотного вооружения. В частности из гранатометов различных типов – защитников Луганского, Лобачево, Лопаскино и Зайцево, а из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов - защитников Малинового, Майского, Желтого, Новоалександровки и Станицы Луганской.

На донецком направлении основная огневая активность противника была сосредоточена на Приазовье. Здесь оккупанты неоднократно обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия защитников Водяного и Гнутово, а у Павлополя боевики вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП. Также прицельные обстрелы из легкого пехотного вооружения и крупнокалиберных пулеметов российские наемники осуществляли по опорным пунктам неподалеку Марьинки и Красногоровки. Кроме того, наши позиции в пригороде Авдеевки и на подступах к Каменке оккупанты обстреливали из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что в ответ украинские военнослужащие 13 раз подавляли огневую активность оккупанта из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями.

Вследствие вражеских обстрелов один боец сил АТО был ранен. Его в удовлетворительном состоянии доставили в военно-медицинское учреждение.

Напомним, 26 ноября по всей линии соприкосновения зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.