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Президент США Дональд Трамп хочет достичь мира в Украине и хочет, чтобы Украина вернула себе свои территории.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Politico, сообщает «Европейская правда».

По его словам, в администрации Трампа есть группа людей, к которым принадлежит и сам Волкер, которые считают, что улучшение отношений с Москвой невозможно в условиях, когда Россия до сих пор поддерживает войну в Украине и в результате является субъектом европейских и американских санкций.

«Если мы собираемся получить улучшение в отношениях между США и Россией, мы не хотим топтаться на месте. Мы хотим более конструктивного взаимодействия», - сказал Волкер.

Для этого, по его словам, «нужен прогресс в Украине».

«Я знаю, я сам слышал это от президента, он этого хочет. Он стремится достичь мира, стремится к решению кризиса, он хочет, чтобы Украина вернула себе свою территорию. Это кристально ясно» - заявил Волкер.

Напомним, 13 ноября 2017 года в Белграде (Сербия) состоялась встреча специального представителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. 

Сурков по итогам встречи с Волкером назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

В свою очередь США настаивают, чтобы при реализации Минских соглашений и обсуждении миротворческой миссии в Донбассе гибридная российская армия прекратила огонь: только в этом случае возможен старт политического процесса. 
ForUm

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