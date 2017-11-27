Шевченковский районный суд Киева назначил дело по обвинению отстраненного председателя ГФС Романа Насирова и руководителя Департамента погашения долгов ГФС Владимира Новикова к рассмотрению по существу на 7 декабря.

Соответствующее решение объявил председательствующий судья Владимир Бугиль в понедельник во время подготовительного судебного заседания по рассмотрению обвинительного акта в отношении Насирова, сообщает корреспондент Укринформ.

«Суд постановил на основании обвинительного акта назначить судебное заседание на 7 декабря на 10:00», - сказал Бугиль.

Также суд удовлетворил ходатайство прокуроров САП о продлении возложенных на Насирова и Новикова процессуальных обязанностей на срок два месяца.

Как ранее сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

7 августа суд арестовал все имеющееся в государственном реестре недвижимое имущество отстраненного Насирова.

Досудебное расследование в этом производстве завершено 28 июля. Подозреваемые и их защитники знакомились с материалами расследования более трех месяцев.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.