Обнародование Анной Соломатиной информации о якобы давлении на нее со стороны чиновника Администрации Президента Алексея Горащенкова является новым фактом для Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом в интервью ТСН.ua заявил председатель НАБУ Артем Сытник.



По словам Сытника, в НАБУ была информация о влиянии Администрации Президента на НАПК, но Соломатина обнародовала новые данные.

При этом в Бюро не видели материалов, которые Соломатина передала. «Я ничего не могу сказать, потому что это дело передано в Службу безопасности Украины, генеральный прокурор изменил подследственность. Поэтому мы даже начальных следственных действий там не проводили и говорить о перспективе этого дела я не могу», - сообщил глава НАБУ.

Он опроверг информацию о якобы знакомстве с Анной Соломатиной. «Я только читал в СМИ, что она где-то работала в Кировоградской области. А комментировать какие-то слухи займет много времени», - сказал он.

Сытник также заявил, что «за два с половиной года не было прямых или не прямых попыток со стороны Президента влиять» на работу НАБУ.

Напомним, бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Кроме того, она заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной. По данным агентства Соломатина была уволена из НАПК 31 октября 2017 года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.

Позже уголовное производство по фактам, обнародованным Соломатиной, передали Службе безопасности Украины.

24 ноября Соломатина опубликовала на своей странице в Facebook фрагменты переписки с «куратором» НАПК в Администрации Президента Алексеем Горащенковым.