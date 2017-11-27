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В селе Староказачье Одесской области в результате пожара в жилом доме погибли двое несовершеннолетних детей, сообщает отдел коммуникации областной пролиции.

В главке отметили, что в Белгород-Днестровский отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что в селе Староказачье в одном из домов произошел пожар.

На место происшествия прибыли специалисты ГосЧС и следственно-оперативная группа полиции, которая начала свою работу после локализации пожара. Установлено, что в результате пожара двое детей 4 и 2 лет, находившихся в доме, погибли. Мать детей дома отсутствовала, отец находится на заработках в Одессе.

По данному факту материалы зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводится проверка.
ForUm

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