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В столице Чехии Праге россияне напали на участников проукраинской акции. Об этом сообщила активистка Соня Поспишилова.

«Группа россиян подошла к нам, и после короткой словесной перепалки двое из них бросились на стенд, начали угрожать, что «Россия - сильная и при необходимости наведет и здесь порядок», – отметила Поспишилова, сообщает УНИАН.

Также россияне выкрикивали «Крым наш», «Россия, бл**ь, сила». В результате инцидента никто не пострадал. 
ForUm

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