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Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что направит в государственные морские порты проверку после публикации расследования программы «Схемы». Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Радио Свобода.  

«По итогам вашего расследования и по тем материалам, которые у нас будут, мы сможем просто направить проверки и выяснить, был нанесен ущерб для государственной компании за счет таких вещей. Если да, тогда руководство будет соответственно привлечено или к дисциплинарной ответственности, или до увольнения», - сказал Омелян.

Как выяснили «Схемы», заместитель председателя Нацполиции Игорь Купранец и бизнесмен Леонид Крючков имеют отношение к бизнесу в государственных морских портах. В частности, Крючков связан с фирмой «Портосервис-Украина», которая на протяжении последнего года начала свою деятельность по меньшей мере в четырех портах – в Бердянске, Николаеве, Черноморске и Херсоне.

Из собственных источников в налоговой журналисты узнали, что за восемь месяцев этого года фирма «Портосервис-Николаев», которая принадлежит компании «Портосервис-Украина», заработала почти 10 млн гривен.

«Схемы» также проанализировали, с кем «Портосервис» поддерживает деловые отношения. И обнаружили, что около половины заработанных средств «Портосервис-Николаев» в этом году переводил киевской компании «Элитбудгруп». Один из владельцев «Элитбудгруп» является житель села Добряны на Львовщине Владимир Голыш.

«Схемы» нашли его возможную связь с главой департамента защиты экономики и заместителем председателя Нацполиции Игорем Купранцем.

Ранее Голыш был директором фирмы «Берком Инвест Запад», которой владела бизнес-партнер уже бывшей жены Игоря Купранця Натальи. Кроме того, Голыш был прописан в одном доме с родственниками этого чиновника из Нацполиции. Сам факт знакомства с Купранцем Голыш сначала отрицал, но потом все же признал, что знает отца Купранца Михаила.

Сам Купранец отказался комментировать его возможное отношение к бизнесу в государственных морских портах.

Бизнесмен Леонид Крючков тоже отказался объяснить, что связывает его с Купранцем, отметив, что это личный вопрос.
ForUm

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