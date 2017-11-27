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В Обуховском районе Киевской области охранник гостинично-ресторанном комплексе убил мужчину, праздновавшего свою свадьбу, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«В Обуховское отделение полиции позвонили из местной больницы. Дежурный медучреждения сообщил о 23-летнем мужчине, которого доставили с ножевым ранением в область паха. К сожалению, реанимационные мероприятия медиков не смогли помешать трагедии - пострадавший умер от потери крови», – говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, в тот вечер покойный праздновал свою свадьбу в одном из гостинично-ресторанных комплексов района. Около часа ночи уже изрядно навеселе гости и жених перессорились. Новоиспеченный муж вышел во двор комплекса, где увидел 66-летнего охранника. Возник еще один конфликт. Парень набросился на старика, а тот, не долго думая, достал нож.

По данным главка, жена, которая уже начала бить тревогу, нашла любимого в помещении для охранника около пяти часов утра. По словам 20-летней вдовы, тогда ее муж еще был в сознании. Охранник на вопрос испуганной девушки отвечал, что все хорошо. Через полтора часа парня не стало.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленника задержали и объявили подозрение. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Продолжается следствие.
ForUm

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