Виктор Медведчук заявил, что итоги саммита «Восточного партнерства» оказались для Украины весьма неутешительными.

«Единодушные прогнозы украинских и европейских политиков о том, что V саммит «Восточного партнерства» станет холодным душем для Киева, оказались… ошибочными. «Холодным душем на горячие головы евроинтеграторов» можно было бы назвать результаты XIX саммита Украина ― ЕС (напомню, тогда стороны не смогли принять совместное заявление: европейские лидеры даже на символическом уровне отказались подтвердить амбициозные стремления Киева добиться полноправного членства в ЕС). Что касается итогов саммита «Восточного партнерства», то тут уместнее говорить не о холодном душе, а об ушате холодной воды», — пишет лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» в своем блоге.

Нелицеприятная критика из уст еврочиновников по поводу отсутствия успехов в борьбе с коррупцией, неэффективного расходования финансовой помощи ЕС, утверждения, что разговоры о вступлении Украины в Евросоюз преждевременны, спекулятивны и нереалистичны, а также намеки на то, что третьего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза страна не получит ― все это, по словам Медведчука, больше походило на публичную порку, чем на дружеские рекомендации «стратегических партнеров».

Также он добавил, что, по замыслу украинских дипломатов, резолюция саммита «Восточного партнерства» должна была носить откровенно антироссийский характер, однако эту позицию приняла в штыки Беларусь и крайне негативно оценила Армения. «Украинско-белорусский, украинско-венгерский, украинско-сербский и украинско-польский скандалы, вспыхивавшие один за другим, заставили европейцев под другим углом взглянуть на отношения Киева и Москвы. Это одна из основных причин, по которой в декларации не отражены «стратегические» устремления Украины», — отметил политик.

Он уточнил, что участники саммита призвали к «мирному урегулированию нерешенных конфликтов в регионе», выразив обеспокоенность «продолжающимися нарушениями принципов международного права во многих частях региона». «Разрешение конфликтов, укрепление доверия и добрососедских отношений являются существенными в социальном и экономическом развитии и сотрудничестве», ― говорится в п. 6 декларации.

«Тем самым европейское сообщество дало понять Киеву, что Европа не хочет противостояния и настроена не на конфронтацию, а на конструктив, на дипломатическое урегулирование всех конфликтов, а «Восточное партнерство» не направлено против каких-либо стран и не является инструментом для сведения счетов конфликтующих государств», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».