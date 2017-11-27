Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам быть осторожными при посещении острова Бали (Индонезия) в связи с извержением вулкана Агунг, а также принять во внимание отмену авиарейсов.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД.

«Рекомендуем гражданам Украины быть осторожными во время посещения восточной части о. Бали и принять во внимание отмену многих авиарейсов в/из Индонезии (о.Бали, о. Ломбок)», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Рекомендуємо громадянам України бути обережними під час відвідання східної частини о.#Балі та взяти до уваги скасування багатьох авіарейсів до/з Індонезії (Балі, Ломбок). Консул+62 87884890918, [email protected] pic.twitter.com/W4Od7YD4qG — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 27 ноября 2017 г.





Контактные данные консула Украины в Индонезии: +62 87884890918, [email protected]

Утром 27 ноября международный аэропорт о. Бали был закрыт на 24 часа в связи с извержением вулкана. Ранее власти Индонезии закрыли аэропорт острова Ломбок.

Очередное извержение вулкана произошло 25 ноября, вулканический пепел поднялся на высоту более 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты.

Власти потребовали срочной эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе 5-8 км от вулкана.

Эксперты предполагают, что выбросы газов и пепла из жерла вулкана будут нарастать, не исключается извержение лавы.