16 ноября 2017 года, рассмотрев апелляцию прокуратуры на решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста одному из подозреваемых ОПГ, шантажировавших известного застройщика, суд отменил решение первой инстанции и избрал Александру Лопате меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

Такое решение было принято, учитывая обстоятельства и тяжесть уголовного правонарушения, совершенного подозреваемым.

Подозреваемого Лопату правоохранители взяли под стражу непосредственно в зале суда, и следующие несколько месяцев он проведет в СИЗО.

Кроме него, под стражей находятся еще двое подозреваемых данного уголовного производства.

Стоит отметить, что всем задержанным в рамках этого уголовного производства избрана наиболее строгая мера пресечения, что свидетельствует о наличии обоснованного подозрения в совершении данными лицами уголовного преступления. Поэтому заявления в социальных сетях и СМИ других участников ОПГ – Валентины Аксеновой, Александра Дядюка, Светланы Синчуговой, Александра Синчугова, Юрия Ефремова, причастных к данному уголовному преступлению – абсолютно безосновательные.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках расследования, которое открыто по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 25 октября сотрудники Национальной полиции при участии спецподразделения КОРД провели спецоперацию, в рамках которой задержали при попытке получения 200 тысяч долларов США преступную группу псевдоактивистов, которые шантажировали застройщиков.

«Эта группа, работая под прикрытием общественной организации, длительное время вымогала у крупного застройщика деньги, препятствуя его законной хозяйственной деятельности. Для этого устраивались митинги при участии граждан, якобы жителей района, где велось строительство. Провоцировались стычки и конфликты. Сами злоумышленники, называя себя представителями местных жителей, рассылали в государственные службы разных уровней запросы и подавали судебные иски» – сообщила в комментарии Цензор. net спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Наталия Калиневская.