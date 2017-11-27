также в разделеПроисшествия
В Николаеве в парке застрелился мужчина 47
В Ривненской области на пожаре погибли двое малолетних детей 27
За сутки на Донбассе погибли двое военных, четверо – ранены 40
В Конотопе осквернили памятник жертвам Голодомора 38
ОБСЕ: На Донбассе выросло количество нарушений режима «тишины» 112
Боевики заявили о захвате в плен бойца АТО, штаб проверяет 101
На Харьковщине кошка задушила младенца 134
В Украине «заминировали» уже 6 аэропортов и ГП «Антонов» 81
В Николаевскую ОГА прислали конверт с неизвестным веществом 23
Стали известны подробности затяжного боя на Луганщине 250
На Луганщине произошел бой, 5 военных погибли, 4 – ранены 579
На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались трое военных 93
В Ивано-Франковске обвалилась стена новостройки, погиб мужчина 51
Сутки в АТО: 12 обстрелов, двое военных ранены, один – травмирован 33
В Луганской области почти 20 тысяч абонентов остаются без света 33
На Львовщине произошло ДТП с туристическим автобусом, есть жертвы 53
В Полтаве напали на судью 36
В Ужгороде в подъезде жилого дома прогремел взрыв 35

Запорожские патрульные задержали женщину, которая сбросила 5-месячного ребенка с балкона  3-го этажа.

По данным пресс-службы полиции, в воскресенье в 22:40, патрульные получили вызов о ЧП на улице Бородинской.

Возле подъезда патрульные обнаружили 45-летнего мужчину, который объяснил, что ребенка 5-ти месяцев выбросили из квартиры, где проживает его 44-летняя сожительница.

Во время общения патрульные установили, что к ним в гости примерно в 20:00 пришла 39-летняя вместе со своей дочкой, пока ребенок спал в коляске в спальне, они употребляли спиртные напитки. Примерно в 21:30 мать ребенка и мужчина пошли в магазин для покупки еще спиртных напитков.

Вернувшись через полчаса, они не нашли ребенка и начали спрашивать у сожительницы мужчины, где он. Женщина заявила, что ребенка они брали вместе с собой.

Мать с мужчиной услышали крик и плач ребенка с улицы и, выйдя на балкон, увидели его лежащим на земле.

На улице они вызвали полицию и скорую помощь. Мужчина побежал в квартиру за вещами ребенка. Пока мать вместе с дочкой оставалась на улице, та громко кричала и плакала. Ее крики услышал сосед с первого этажа, спросил, в чем дело и предложил отвезти в больницу. Не дождавшись своих вещей, женщина с соседом поехала в больницу.

Когда патрульные прибыли на место, сразу с мужчиной поднялись в квартиру его сожительницы. Но она к тому времени успела выбежать и спрятаться на 5-м этаже, где  ее и нашли патрульные – она в темноте легла всем телом на лестничную площадку.

Гражданка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и начала уверять, что она любовница и проживает в другой квартире и сейчас скрывается.  

В дальнейшем общении с ней патрульные установили, что пока ее сожитель вместе со знакомой пошел в магазин, она их приревновала, и ребенок очень громко кричал, поэтому она решила его бросить с балкона третьего этажа.

Мужчину и женщину патрульные задержали на месте.  . Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги