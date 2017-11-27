По меньшей мере 53 мирных жителя были убиты в воскресенье в результате ударов российской авиации по сирийской деревне Аль-Шафах, сообщает Русская служба ВВС.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что среди погибших – 21 ребенок.

Деревня расположена в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Это одна из последних сирийских провинций, все еще контролируемых боевиками «Исламского государства».

Поначалу SOHR сообщил о том, что в результате ударов по жилым домам погибли 34 человека.

Но руководитель центра Рами Абдель Рахман сообщил агентству Франс-пресс, что, по сообщениям из Сирии, жертв больше.

«Число жертв возросло после того, как разгребли завалы в ходе длительной спасательной операции», - сказал он.

Ранее российские военные подтвердили, что шесть бомбардировщиков ВКС России нанесли удары в этом районе, однако они утверждают, что целями авианалетов были боевики ИГ.

За несколько дней до начала женевских переговоров об урегулировании ситуации в Сирии сирийские правительственные войска усилили атаки на вооруженную оппозицию, а российская авиация – на боевиков ИГ.

Также по информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в воскресенье в результате авиаударов и обстрелов с земли погибли не менее 23 мирных жителей в Восточной Гуте, подконтрольном сирийским повстанцам пригороде Дамаска.

Во вторник, как ожидается, в Женеве начнется восьмой раунд переговоров, призванных найти выход из сирийского конфликта.

За шесть лет войны в Сирии погибли свыше 400 тысяч человек, миллионы вынуждены были покинуть свои дома, что привело к тяжелейшему миграционному кризису в Европе со времен Второй мировой войны.