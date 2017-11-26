Неизвестные похитили и разбили бюст Иосифу Сталину, установленный в Запорожье у здания местного обкома КПУ в 2010 году.
Как передает Радио Свобода, инцидент произошел 25 ноября.
Остатки памятника принесли к мемориалу жертвам Голодомора 1932-1933 годов, где митинг-реквием и возложение цветов ко Дню памяти жертв голодоморов в Украине.
Фото разбитого бюста Сталину в соцсетях опубликовали ряд активистов «Национального корпуса».
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