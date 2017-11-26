Миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима «тишины» на Донбассе. Об этом говорится в отчете СММ.

«В Донецкой и Луганской областях СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом», - говорится в сообщении.

Наблюдатели и дальше фиксировали присутствие вооруженных лиц и наличие бронетранспортеров в центре Луганска.

Миссия зафиксировала повреждения в результате обстрела в жилом районе Довгого. СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское, а также зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского.

«Доступ наблюдателей на этих участках разведения оставался ограниченным», - отмечается в сообщении.

Напомним, поздно вечером 23 и ночью 24 ноября камера СММ зафиксировала огневую активность на Донецкой фильтровальной станции (15 км на север от Донецка).