В Киеве с 26 ноября по 20 декабря ограничат движение по Южному мосту, сообщает пресс-служба «Киевавтодора».

«В связи с выполнением работ по установке полужесткого барьера безопасности на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе в месте выполнения работ будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения», - сообщили в ведомстве.

Корпорация «Киевавтодор» просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.