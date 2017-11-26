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В Киеве с 26 ноября по 20 декабря ограничат движение по Южному мосту, сообщает пресс-служба «Киевавтодора».

«В связи с выполнением работ по установке полужесткого барьера безопасности на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе в месте выполнения работ будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения», - сообщили в ведомстве.

Корпорация «Киевавтодор» просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

 
ForUm

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