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В Одессе кипят страсти, созываются митинги  по поводу задержания Демьяна Ганула и Сергея Стерненко за нападение на полицейских.

При этом все забыли, что Стерненко уже является обвиняемым в незаконном удержании человека и в пытках. А это обвинение по 146-й статье уголовного кодекса. Как считает следствие, Стерненко и его подельники похитили в Коминтерновском районе Одесской области коммерсанта. Также бизнесмена незаконно удерживали и пытали. В материалах следствия фигурируют плоскогубцы и иголки, которые пострадавшему загоняли под ногти, сообщает Ivasi.news.

В отличие от столкновения с полицией в Городском саду, данное дело не получило широкой общественной огласки, но уже в декабре этого года суд может вынести приговор. С учетом тяжести преступлении и квалификации статьи, скорее всего, Стерненко и сотоварищи могут получить реальные сроки.

Также напомним, что во время погрома в Горсаду в прошлую субботу с участием Стерненко и Ганула травмы получили более двадцати полицейских.

«Большой  и принципиальный вопрос —  сможет ли Стерненко теперь рассчитывать на поддержку патриотической общественности , если в суде будет доказан факт похищения и пыток? Ведь настоящим патриотам откровенный бандитизм категорически противопоказан!», - говорится в материале.

Напомним, 18 ноября в Одессе в ходе акции в защиту зеленых насаждений Городского сада произошла массовая драка между активистами и правоохранителями.

Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко, которого подозревают в организации беспорядков.
ForUm

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