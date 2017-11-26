также в разделеОбщество
За погромы в Брюсселе задержаны около 100 человек 11
СБУ: Фейковую петицию за импичмент Порошенко подписали сотни ботов 9
В Запорожье разбили бюст Сталину 24
Штаб: Волонтер поставил под угрозу жизни военных 32
«Шахтер» запретил детям участников АТО выйти на поле в патриотических футболках 49
НАБУ открыло дело о наградном оружии МВД 95
СМИ о новом главаре «ЛНР»: Сбушник, получивший орден от Ющенко 148
В «ЛНР» приняли отставку Плотницкого и назначили ему замену 145
Похищения и пытки: Стерненко грозит реальный срок 116
Боевик-пропагандист «ДНР» получил 5 лет тюрьмы 32
Чаус подал в суд на президента Молдовы 29
Суд не отстранил начальника Харьковского университета Воздушных сил 28
СБУ: В ОРЛО прибыли боевики «Вагнера» для поддержки Корнета 305
Синоптики спрогнозировали погоду на декабрь 198
ОБСЕ показала видео обстрелов у ДФС 47
Боевики применили 120 минометы на Луганщине, потерь среди военных нет 30
Наблюдатели ОБСЕ едут в освобожденные ВСУ села, штаб ожидает провокаций 154
Украина чтит память жертв голодоморов 58

Обвинительные акты в отношении должностных лиц музея, которые передали 52 картины Музейного фонда Украины в Крым, направлены в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

«Прокуратура Автономной Республики Крым по результатам предварительного расследования, проведенного Главным управлением Национальной полиции в АР Крым и Севастополе, в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. Ст. 367 (служебная халатность) УК Украины, направила в Октябрьский районный суд Мариуполя для рассмотрения по существу обвинительные акты в отношении бывшего директора КУ «Мариупольский краеведческий музей» и заведующего отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи – филиала КУ «Мариупольский краеведческий музей», - говорится в сообщении.

Последние, будучи должностными и материально-ответственными лицами, осознавая ситуацию в стране в связи с захватом в то время государственных зданий и органов государственной власти Украины на территории Крыма и Севастополя, неподобающе выполнили свои служебные обязанности.

В частности, 20 марта 2014 года они передали на временно оккупированную территорию Крыма в КРУ «Симферопольский художественный музей» 52 картины, которые являются государственной частью Музейного фонда Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в августе текущего года 52 картины Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпол. Их ориентировочная оценочная стоимость по состоянию на 20 марта 2014 составила 1 млн 324 тыс. долларов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги