Обвинительные акты в отношении должностных лиц музея, которые передали 52 картины Музейного фонда Украины в Крым, направлены в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

«Прокуратура Автономной Республики Крым по результатам предварительного расследования, проведенного Главным управлением Национальной полиции в АР Крым и Севастополе, в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. Ст. 367 (служебная халатность) УК Украины, направила в Октябрьский районный суд Мариуполя для рассмотрения по существу обвинительные акты в отношении бывшего директора КУ «Мариупольский краеведческий музей» и заведующего отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи – филиала КУ «Мариупольский краеведческий музей», - говорится в сообщении.

Последние, будучи должностными и материально-ответственными лицами, осознавая ситуацию в стране в связи с захватом в то время государственных зданий и органов государственной власти Украины на территории Крыма и Севастополя, неподобающе выполнили свои служебные обязанности.

В частности, 20 марта 2014 года они передали на временно оккупированную территорию Крыма в КРУ «Симферопольский художественный музей» 52 картины, которые являются государственной частью Музейного фонда Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в августе текущего года 52 картины Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпол. Их ориентировочная оценочная стоимость по состоянию на 20 марта 2014 составила 1 млн 324 тыс. долларов.