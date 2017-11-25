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Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от титула «человек года» по версии журнала Time.

«Из Time позвонили сообщить, что меня, возможно, назовут «человеком года», как и в прошлом году, но мне придется дать интервью и согласиться на большую фотосессию. Я ответил, что это, возможно, мне не подходит, и отказался. В любом случае спасибо!», - написал он в Twitter.

 


 

 

Позже редакция журнала назвала высказывание Трампа некорректным: «Президент некорректно выразился о том, как мы выбираем человека года. Time не комментирует свой выбор до публикации номера, который выйдет 6 декабря».

 


 

 

Трамп стал «человеком года» по версии Time в декабре 2016 года. Тогда избранный президент был польщен и заявил, что быть на обложке журнала для него – «огромная честь».
ForUm

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