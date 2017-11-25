Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от титула «человек года» по версии журнала Time.
«Из Time позвонили сообщить, что меня, возможно, назовут «человеком года», как и в прошлом году, но мне придется дать интервью и согласиться на большую фотосессию. Я ответил, что это, возможно, мне не подходит, и отказался. В любом случае спасибо!», - написал он в Twitter.
Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 листопада 2017 р.
Позже редакция журнала назвала высказывание Трампа некорректным: «Президент некорректно выразился о том, как мы выбираем человека года. Time не комментирует свой выбор до публикации номера, который выйдет 6 декабря».
The President is incorrect about how we choose Person of the Year. TIME does not comment on our choice until publication, which is December 6.— TIME (@TIME) 25 листопада 2017 р.
Трамп стал «человеком года» по версии Time в декабре 2016 года. Тогда избранный президент был польщен и заявил, что быть на обложке журнала для него – «огромная честь».
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