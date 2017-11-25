В результате пожара в гостинице Leogrand в Батуми погибли 11 человек и 21 пострадал. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Грузии.

Среди погибших оказались 10 граждан Грузии и 1 гражданин Ирана. К тушению пожара были привлечены 17 пожарно-спасательных групп, 120 противопожарных и аварийно-спасательных бригад. На месте происшествия работали сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Согласно сообщению МВД, среди пострадавших находится и сотрудник Службы по чрезвычайным ситуациям.

По данному факту открыто уголовное производство и квалифицировано как нарушение правил пожарной безопасности, что привело к смерти двух и более человек.

По информации издания Интерфакс, в гостинице проходил конкурс красоты «Мисс Грузия». По предварительным данным, никто из участниц не пострадал.

Из здания были эвакуированы более 100 человек