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В результате пожара в гостинице Leogrand в Батуми погибли 11 человек и 21 пострадал. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Грузии. 

Среди погибших оказались 10 граждан Грузии и 1 гражданин Ирана. К тушению пожара были привлечены 17 пожарно-спасательных групп, 120 противопожарных и аварийно-спасательных бригад. На месте происшествия работали сотрудники полиции и медики скорой помощи. 

Все пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Согласно сообщению МВД, среди пострадавших находится и сотрудник Службы по чрезвычайным ситуациям. 

По данному факту открыто уголовное производство и квалифицировано как нарушение правил пожарной безопасности, что привело к смерти двух и более человек.

По информации издания Интерфакс, в гостинице проходил конкурс красоты «Мисс Грузия». По предварительным данным, никто из участниц не пострадал. 

Из здания были эвакуированы более 100 человек

 

 
ForUm

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