В Винницком гарнизоне часовой предупредил попытку нападения на военный объект, сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

«В пятницу, 24 ноября, около 21:00, неизвестные лица предприняли попытку нападения на часового одной из воинских частей Винницкого гарнизона. Военнослужащий, выполняя обязанности в карауле, четкими и решительными действиями предупредил нападение неизвестных лиц на военный объект, оперативно сообщив о нарушителях в караульное помещение. В считанные минуты на помощь часовому прибыла оперативная группа усиления», - говорится в сообщении.

Правонарушители убежали.

Жертв и раненых со стороны военнослужащих военной части нет, оружие и боеприпасы в наличии.

В указанной части работают представители правоохранительных органов, организован розыск злоумышленников.