Украина рассчитывает на четыре союза с ЕС. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на пленарной сессии Пятого саммита Восточного партнерства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Украина рассчитывает (прежде всего) на так называемые «четыре союза» - Энергетический союз; Цифровой единый рынок; Таможенный союз и ассоциация с Шенгенской зоной», - сказал Порошенко.

«Мы хотим больше Европы в Украине. Эти четыре направления представляются нам верным путем на этом этапе», - отметил Президент.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Брюссель обсудил с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель опасное развитие ситуации на Донбассе, спровоцированное нарушением режима прекращения огня российскими боевиками, включая случаи обстрелов гражданских объектов, а также ситуацию в Луганске.