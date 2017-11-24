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Украина рассчитывает на четыре союза с ЕС. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на пленарной сессии Пятого саммита Восточного партнерства, сообщили ForUm’у  в пресс-службе Главы государства.

«Украина рассчитывает (прежде всего) на так называемые «четыре союза» - Энергетический союз; Цифровой единый рынок; Таможенный союз и ассоциация с Шенгенской зоной», - сказал Порошенко.

«Мы хотим больше Европы в Украине. Эти четыре направления представляются нам верным путем на этом этапе», - отметил Президент.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Брюссель обсудил с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель опасное развитие ситуации на Донбассе, спровоцированное нарушением режима прекращения огня российскими боевиками, включая случаи обстрелов гражданских объектов, а также ситуацию в Луганске. 
ForUm

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