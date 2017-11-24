На сегодняшний день в некоторых регионах Луганска уменьшилось количество военной техники и вооруженных людей. Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

«СММ ОБСЕ возобновила патрулирование в Луганской области, в районах, которые не контролируются украинским правительством. Что касается событий в Луганске, мы наблюдаем относительно спокойную ситуацию: уменьшилось количество вооруженных людей и военной техники», – приводит слова Хуга 112 Украина.

На вопрос, может ли ОБСЕ подтвердить информацию о том, что в Луганск зашла колонна российских военных, Хуг ответил отрицательно.

Напомним, 23 ноября РосСМИ подтвердили, что Плотницкий выехал из «ЛНР» в Россию. Позже стало известно, что он прилетел в Москву.

21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Ранее Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что Корнет забаррикадировался в здании «МВД».

После появления вооруженной техники на улицах Луганска было проведено внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой области, потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого «министерства внутренних дел ЛНР».

22 ноября стало известно о захвате «силовиками МВД» здания «генпрокуратуры ЛНР» и аресте всех ее сотрудников.