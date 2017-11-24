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Граждан Украины нет среди пострадавших при взрыве в мечети в Египте, сообщает Департамент консульской службы МИД.

«По предварительной информации, граждан Украины нет среди пострадавших и погибших при взрыве в  Египте», - говорится в сообщении.

 


 

 

Напомним, боевики напали на мечеть в египетской провинции Северный Синай, устроив взрыв и стрельбу во время пятничной молитвы. В результате погибли по меньшей мере 184 человека.
ForUm

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