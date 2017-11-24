Граждан Украины нет среди пострадавших при взрыве в мечети в Египте, сообщает Департамент консульской службы МИД.
«По предварительной информации, граждан Украины нет среди пострадавших и погибших при взрыве в Египте», - говорится в сообщении.
За попередньою інформацією, громадян України немає серед постраждалих і загиблих під час вибуху в #Єгипет.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 24 ноября 2017 г.
Напомним, боевики напали на мечеть в египетской провинции Северный Синай, устроив взрыв и стрельбу во время пятничной молитвы. В результате погибли по меньшей мере 184 человека.
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