В МИД проверяют информацию о размещенной в аэропорту Варшавы карте, где Львов изображен как часть Польши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

«Мы направили запрос на посольство Украины в Варшаве», - ответили в МИД.

Во вторник польские СМИ обнародовали информацию о том, что в залах аэропорта Шопена в Варшаве разместили плакаты с картой, где Львов и Вильнюс изображены как территория Польши. На билборде представлена ​​территория Польши, которая включает в себя современные земли, принадлежащие Украине, Беларуси и Литве.

По информации «Польского радио», директор по маркетингу варшавского аэропорта Губерт Войцеховский объяснил, что целью размещения именно такого изображения было показать пассажирам, как выглядела Польша перед Второй мировой войной, и как выглядит сегодня.

Карта обозначена 1918 годом, когда эти территории входили в состав Польши.

Как отмечают СМИ, после распространения информации, изображения из аэропорта убрали.