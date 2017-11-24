Европа имеет серьезного противника – Россию с глубокой антиевропейской повесткой дня. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на пленарной сессии Пятого саммита Восточного партнерства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Поэтому, если Европа хочет устоять, ей необходимо стать более жесткой политически, риторически и идеологически», - заявил Порошенко.

Он отметил, что Брюссель стал привычным местом для украинцев, тем более, что ЕС открыл новый горизонт для восточноевропейских партнеров. «Восточное партнерство» казалось довольно конкретным, чтобы дать нам ощущение вовлеченности. В то же время довольно неопределенным, чтобы успокоить государства-члены ЕС, которые чувствовали, что ЕС слишком расширился», - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что такое сочетание практического наполнения и неопределенности сопутствовало Украине в сложные времена. В частности, в Вильнюсе в 2013 году, когда предыдущая украинская власть решила не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС и спровоцировала Революцию Достоинства – Революцию за Европу. Затем в 2014 году в Крыму, когда РФ решила взять реванш в Украине и спланировано оккупировала часть территории независимого государства – непосредственного соседа ЕС, и на Донбассе, где российские военные силы до сих пор удерживают другую часть украинской территории под кремлевским гибридным контролем.

«Чтобы подорвать Европу, России не надо атаковать оружием – достаточно расшатать единство Европы и ее достоинство», - заявил Президент. Он отметил, что необходимо усвоить урок российской гибридной войны по всей Европе – от Британии и Испании до Нидерландов, Франции и Германии.

«Нам не стоит больше прятаться за нечеткими технократическими формулировками - должны говорить четко, как никогда. Нам не стоит больше выбирать между идеалами и собственными интересами – должны объединиться в наших лучших интересах. Нам не стоит больше ограничивать потенциал нашего партнерства - должны раскрыть его и быть стратегическими и дальновидными», - подчеркнул Порошенко.

«В противном случае аппетит России только разогреваться», - добавил Президент.