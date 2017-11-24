Евроинтеграция, о которой так много говорят власти, не имеет ничего общего с вырубкой украинских лесов, которой от нас требует Европейский Союз. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Власть говорит, что для окончательной имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европой нам нужно еще лес вырубать, а мы не даем, не до конца еще мы убили заработки людей, больных мы еще не добили... Вот такую имплементацию проводит власть. Под этим умным словом «имплементация» скрывается совсем другой смысл. Я не понимаю наших европейских друзей, которые говорят: «Выруби свой лес!» Я не понимаю, какое отношение имеет наше вступление в Европу с тем, что мы не хотим лес вырубать – оголять свои собственные Карпаты. А они говорят: «Если вы не вырубите Карпаты, то мы вас не примем». Какой же ЕС друг нам тогда? Друг так не говорит. Друг не просит уничтожить все свое, чтобы, возможно, потом приютить», – уверен политик.

По мнению парламентария, Европа четко дала понять Украине, что пока речи об евроинтеграции нашей страны быть не может. Притом, что страны ЕС требуют от Украины вырубить леса, хотя сами никогда бы не позволили губить свою природу.

«Давайте я переведу это на человеческий язык. Я со своего первого дня в политике объясняю людям, что Европа нас не хочет, причем она не скрывает этого. У нас такая история: мы все время приходим к этой невесте под названием «Европа» свататься. А она говорит – я тебя не хочу. И тут мы начинаем просить: а если я вырублю лес, а если я угроблю медицину, а если я еще там что-то сделаю... Нельзя вырубать свой лес в угоду кому бы то ни было. Европа никогда в жизни не построила бы у себя систему, при которой губится природа. Там колоссальные штрафы, тысячи евро за вырубку одного дерева. А мы должна целые леса вырубать! Послушайте, Европа Украине четко дала понять, что пока и речи не идет об интеграции, а наша власть продолжает говорить, что «мы евроинтегрируемся». Во что они интегрируются?» – задался вопросом народный депутат.

Рабинович уверен, что Украине необходимо строить Европу у себя, а не продолжать евроинтеграционный процесс, который только обворовывает народ, уничтожает промышленность и лишает людей права на достойное образование и лечение.

«У нас нет ни одного шанса из миллиона пройти в эту Европу. А вот если мы построим Европу здесь, у себя, то мы еще посмотрим, кто и куда будет проситься. Пусть политики сделают Европу у себя! Они смешали шахматы с шашками. Европа – это социальные высокие стандарты, это великолепное медицинское обслуживание, это пенсия, которая дает человеку жить спокойно, это невозможность преследовать людей или бизнес. Это очень много всяких вещей. Но разве для того, чтобы внедрить все это, нужно обязательно в Европу? Давайте запишем 20 пунктов, которые отделяют Европу от нас и сделаем это у себя. Так нет, власть «идет в Европу»! С чем она идет в Европу? Обворовав и убив свой народ? Уничтожив промышленность? Вырубив свой лес? Лишив детей права нормально учиться в школах? Лишив людей права лечиться в больницах? У государства нет никакой стратегии развития страны. Все, что у них есть, это болтовня и трепотня», – подчеркнул лидер партии «За життя».

Комментируя предоставление Украине безвизового режима, который вступил в силу в июне этого года, политик отметил, что это, безусловно, хорошее и правильное достижение, однако это ни в коем случае не значит, что украинцы уже в Европе.

«Безвиз – это не Европа. У нас безвиз с Таиландом – так что мы пришли в Таиланд? У нас безвиз еще с 40 странами – с Сингапуром, например. Так что это значит? Безвизовый режим – это правильное и хорошее достижение. Великолепно ездить без виз. Но причем тут Европа? Это они нас пускают тратить деньги, которые мы еще не успели в своей стране забрать. Сегодня у нас каждый месяц на 5 тыс. меньше возвращается украинцев, которые уехали по безвизу. Об этом стоит задуматься власти», – подчеркнул парламентарий.