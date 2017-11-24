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В четверг, 23 ноября, представители движения «Визволення» Семена Семенченко заблокировали топливный терминал в Новограде-Волынском, откуда производится отгрузка российского дизельного топлива, поступающего по нефтепродуктопроводу «Самара – Западное направление». Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

«Движение «Визволення» выполняет свое обещание и наносит удар по криминальной схеме незаконного обогащения Петра Порошенко и его окружения, в частности, Виктора Медведчука. Ветераны войны за Независимость, которые являются членами движения, в том числе из спецподразделения фискальной службы «Фантом», начали в Новоград-Волынском блокировки нелегальных поставок на территорию Украины топлива из России», – говорится в сообщении.

По данным движения, часть трубопровода, который идет по территории Украины, до войны контролировалась российской «Транснефтью». «Вопреки заявлениям СБУ о возвращении трубы в собственность Украины, она оказалась под контролем компаний, связанных с Виктором Медведчуком. При этом, согласно расследованию независимых журналистов, в частности, «Наших грошей», топливо по завышенным ценам реализуется Вооруженным силам Украины», – подчеркнули в «Визволенни».

Движение также обратилось к руководителям Фискальной службы и Национальному антикоррупционному бюро с требованием прекратить контрабанду топлива.

В то же время, как сообщает enkorr со ссылкой на очевидцев, утром 24 ноября терминал в Новограде-Волынском отгружал нефтепродукты. Некоторые автоцистерны активисты выпускали с территории, некоторые – задерживали. «Наша машина сегодня утром смогла выехать с грузом. На выезде активисты сказали водителю бензовоза, чтобы больше на терминал не возвращался», – сообщил представитель одного из операторов терминала.
ForUm

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