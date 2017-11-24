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Дочь так называемого министра «МВД ЛНР» Игоря Корнета учится на прокурора в Харьковской юридической академии имени Ярослава Мудрого. Об этом сообщает ТСН.ua.

В вузе же говорят, что выгнать Марину из института не могут, потому что она гражданка Украины и добросовестно учится. Директор от интервью отказался, но не на камеру признался, что о биографии отца Марины не знал. Вступала она на общих основаниях, а луганскую школу закончила с золотой медалью. «Еще конфликта на Донбассе не было, она поступала с документом украинским, все как должно быть, и никаких оснований в соответствии с законом об образовании отказать в приеме мы не имели. У меня к ней  как к студенту никаких претензий нет», - пояснил он.  

Марина – старшая из трех детей Корнета.

У него есть еще двое детей: Ксения, которой 12 лет, и мальчик Кирилл, на вид ему около 4-5 лет. Они живут в российском городе Самара.

Напомним, ранее глава «МВД ЛНР» Игорь Корнет заявил, что вооруженное выступление спасло «республику» от возвращения в состав Украины.
ForUm

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