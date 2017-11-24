В деле скандального сирийского бизнесмена Аднана Кивана новый неожиданный поворот.
Как сообщил на своей странице в Facebook ветеран АТО, киборг (25-я днепропетровская аэромобильная бригада) Тарас Коваль, при обыске в одесском офисе его строительной компании KADORR GROUP были обнаружены платежные ведомости, в которых среди прочих фигурируют фамилии известных активистов Одессы.
Можно только представить масштабы скандала, который разразится в стране, когда общественность узнает, что устраивающие разного рода акции протеста и якобы добивающиеся вселенской справедливости персоны фактически «сидели на зарплате» у миллионера, которого СБУ сегодня вполне обоснованно подозревает в финансировании терроризма на Донбассе, сообщают «Известия в Украине».
Будут ли преданы огласке эти «зарплатные» ведомости, сказать сложно. Не исключено, что заинтересованные в сохранении своей анонимности активисты или же их кураторы при власти просто выкупят эти данные.
К слову, фигурантов аналогичных документов - «черной кассы» Партии регионов не назвали по сей день, хотя политическая воля на то была. В случае с Аднаном Киваном также есть много влиятельных желающих избежать резонанса.
Напомним, ранее член партии «Братство» Дмитрий Черный в эфире ТВ заявил, что Киван уже много лет тесно сотрудничает с бежавшим в Россию сторонником «русского мира» и криминальным авторитетом Игорем Марковым.
В то же время стал предметом разбирательств не только в Одессе, но и в стенах Верховной Рады и сомнительный бизнес Аданана Кивана. Народные депутаты сразу из нескольких фракций парламента (Андрей Левус, Андрей Лозовой, Дмитрий Линько, Евгений Дейдей) заявили, что инициируют расследование строительных афер сирийца Генеральной прокуратурой.
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