За прошедшие сутки погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения, состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, троих – удовлетворительное. В ходе затяжного боя в районе села Крымское Луганской области силы АТО столкнулись со штурмовой группой террористов, которую враг прикрывал огнем из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

Главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий ушел в отставку по состоянию здоровья. И.о. главы «республики» будет «министр госбезопасности ЛНР» Леонид Пасечник.





Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнисом пообещал изменить образовательное законодательство только после консультаций с румынским меньшинством.

Боевики напали на мечеть в египетской провинции Северный Синай, устроив взрыв и стрельбу во время пятничной молитвы. В результате погибли 235 человек.

Количество пленных украинцев на оккупированных территориях Донбасса возросло до 162, сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе переговорной группы в Минске Ирина Геращенко.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины разоблачили лицо, которое предлагало сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов США. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что взятку пытался дать одесский контрабандист Вадим Альперин.

Стоимость на АЗС бензина марки А-95 впервые после 2015 года достигла рекордного значения — 29,99 гривни за литр.

Постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отказался проводить дебаты по вопросу возвращения делегации РФ в сессионный зал ПАСЕ.

Конфликт на Донбассе может резко обостриться зимой, предостерегает первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Россия увеличила военный контингент из-за конфликта между различными криминальными группировками на оккупированном Донбассе.

СБУ задержала полномочного представителя главы Чечни в Украине Рамзана Цицулаева и отвезла его к границе с Россией, где россияне его задержали и арестовали. Он собирал сведения о деятельности проукраинских выходцев из Чеченской Республики, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Россия принудительно меняет демографическую ситуацию в оккупированном Крыму, туда завезено 250 тысяч человек из ОРДЛО и 300 тысяч – из России, заявил уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Политтехнолог Пол Манафорт, возглавлявший президентскую кампанию Дональда Трампа на выборах в прошлом году, был в Москве не менее 18 раз.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что не отказывается принимать от Генеральной прокуратуры дела.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обсуждал шпионское дело с Президентом Украины Петром Порошенко на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах.