также в разделеПроисшествия
В Киеве и Одессе снова «заминировали» аэропорты 8
Стали известны подробности затяжного боя на Луганщине 190
На Луганщине произошел бой, 5 военных погибли, 4 – ранены 473
На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались трое военных 90
В Ивано-Франковске обвалилась стена новостройки, погиб мужчина 50
Сутки в АТО: 12 обстрелов, двое военных ранены, один – травмирован 33
В Луганской области почти 20 тысяч абонентов остаются без света 33
На Львовщине произошло ДТП с туристическим автобусом, есть жертвы 52
В Полтаве напали на судью 36
В Ужгороде в подъезде жилого дома прогремел взрыв 34
На Днепропетровщине в ДТП погибли 4 человека 48
На Сумщине убили отца известной биатлонистки 193
На Харьковщине взорвали банкомат 44
На Луганщине автобус столкнулся с двумя тракторами: 13 пострадавших 47
На Черниговщине водитель сбил насмерть мать с двумя дочерьми 65
Ситуация в АТО обостряется, погиб военный 39
Пентаграмма и черная курица: Под Одессой иностранцы совершили ритуальное убийство 101
На Житомирщине у предпринимателей со стрельбой украли 30 килограммов золота 103

В канцелярию Николаевской областной государственной администрации прислали конверт с неизвестным веществом, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Сегодня около 9:45 в Главное управлению Национальной полиции в Николаевской области полиции сообщили о том, что в канцелярию Николаевской облгосадминистрации поступило письмо с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, эксперты-криминалисты и специалисты ГУ ГосЧС в Николаевской области», – говорится в сообщении

Правоохранители установили, что в конверте, кроме порошкообразного вещества, находился еще лист бумаги с надписью «Требуем прекратить политические преследования нашего лидера Михаила Саакашвили или конверты с вирусом Марбурга будут у каждого, кто препятствует ему».

В главке подчеркнули, что сейчас конверт с неустановленным веществом изъят и направлен на экспертное исследование.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований предварительно по признакам ч.2 ст.296 УК «Хулиганство», что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет. После получения заключения экспертизы возможна переквалификация события.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги