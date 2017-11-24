Благодаря работе украинского оборонпрома будет полностью ликвидирован дефицит боеприпасов и ракет, которые необходимы Вооруженным силам. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время посещения Государственной акционерной холдинговой компании «Артем», которая входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром», сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Секретарь СНБО осмотрел новую технологическую линию по производству корпусов ракет, монтаж которой был завершено инженерами ГАХК «Артем» совместно с иностранными партнерами. По его словам, в ближайшее время на этой уникальной технологической линии начнется серийное производство корпусов ракет, которые «надежно защитят нашу страну».

«Уникальность оборудования заключается в том, что из сверхпрочных сплавов изготавливаются корпуса ракет, которые должны выдерживать огромное давление и термонагрузку. Поэтому даже незначительные микроскопические дефекты для этих изделий недопустимы», - подчеркнул Турчинов.

«Мы не копируем чьи-то технологии, а обеспечиваем новое качество нашего оружия и его превосходство над российскими аналогами», - добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов, секретарь СНБО подчеркнул, что благодаря работе украинского оборонпрома будет полностью ликвидирован дефицит боеприпасов и ракет, которые необходимы нашим Вооруженным силам.

Также Турчинов рассказал о начале производства ГАХК «Артем» корпусов для 152-мм снарядов за счет модернизации и обновления мощного прессового оборудования, а также о планах «Укроборонпрома» по созданию новых современных технологических линий, которые обеспечат производство боеприпасов широкого спектра.

Эти вопросы были обсуждены на совещании, которое провел Секретарь СНБО Украины с руководством оборонного концерна.

Напомним, 7 ноября Турчинов заявил об успешных военных испытаниях боеприпасов, произведенных на украинских предприятиях.