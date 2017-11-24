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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили известного производителя одежды на финансировании террористической организации «ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

«Во время досудебного следствия правоохранители установили, что дельцы организовали производство продукции на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Изготовленный товар реализовывался в сети фирменных магазинов по всей территории Украины», – говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, дельцы платили «налоги» так называемым государственным органам «ЛНР», деньги использовались, в частности на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков.

Следователи Службы безопасности Украины провели ряд санкционированных обысков в офисах и складских помещениях коммерсантов в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Во время которых правоохранители обнаружили документацию и значительное количество готовой к реализации продукции.

По данным спецслужба, анализ изъятых материалов и документов подтверждает факт производства продукции именно на производственных мощностях, расположенных на временно оккупированной территории Луганщины.

Сотрудники спецслужбы установили, что в дальнейшем товар транспортировали через неконтролируемый участок украинской границы на территорию Российской Федерации. Дельцы подделывали документы по изготовлению продукции якобы на территории РФ и других стран и на их основании ввозили товар через таможенную границу Украины для реализации.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, речь идет о  российском производителе Gloria-Jeans.

 
ForUm

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