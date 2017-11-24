В Украине по статье Уголовного кодекса о дезертирстве в 2017 году разыскивается 68 человек.

Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Роман Козьяков, сообщает Укринформ.

«В 2017 году самовольно оставили военную службу, то есть находятся в розыске за дезертирство, 68 человек», - сказал Козьяков.

Он уточнил, что это касается дезертирства как из зоны АТО, так и со срочной военной службы.

В соответствии со статьей 408 Уголовного кодекса, дезертирство наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет, дезертирство с оружием или по предварительному сговору группой лиц наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, а если оно совершено в условиях военного состояния или в боевой обстановке, — от пяти до двенадцати лет.

Напомним, 21 ноября в военной прокуратуре сообщили, что в течение недели в военные прокуратуры обратились шесть дезертиров.