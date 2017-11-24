В Киеве полиция задержала группу вербовщиков доноров человеческих органов, сообщает отдел коммуникации Национально полиции.

Отмечается, что в ее состав входили трое молодых людей в возрасте от 19 до 21 года. Двое из них являются киевлянами, еще один - житель Полтавщины. В течение августа-ноября злоумышленники вербовали детей и взрослых для трансплантации внутренних органов, обещая потенциальным жертвам денежное вознаграждение.

По данным полиции, в начале августа злоумышленники завербовали 15-летнего парня и девушку. «Используя беспомощное состояние потенциальных «доноров», правонарушители пообещали им значительные суммы в обмен на согласие о пересадке органов, а именно - части печени. Поскольку в Украине трансплантация органов между людьми без родственных связей запрещена, злоумышленники пытались переправить завербованных ими людей через границу в Россию, в Москву для проведения хирургического вмешательства», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что одну из жертв, 32-летнюю женщину, оперативники полиции и работники прокуратуры помешали вывезти в Москву, где у нее должны были изъять за деньги часть печени. Ей злоумышленники предложили 250 тыс. долларов США, хотя на самом деле планировали отдать не более 10 процентов этой суммы.