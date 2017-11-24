Президент Чехии Милош Земан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поднял вопрос освобождения украинского историка Игоря Козловского из плена российских боевиков, контролирующих Донецк.

Об этом Земан сказал чешским журналистам на брифинге в Москве. «Кроме прочего, я на встрече с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос украинского историка Игоря Козловского. Это историк, который в настоящий момент находится в тюрьме в Донецке по обвинению в шпионаже. Он – автор более 50 научных трудов. Если я был бы автором 50 трудов, вряд ли бы у меня осталось время для шпионажа», - сказал Зееман, сообщает УНИАН.

По словам президента Чехии, полгода назад он написал письмо главарю боевиков «ДНР» Александру Захарченко с просьбой «по гуманитарным соображениям Козловского, который болен, отпустить на свободу». «Хочу отметить, что я не получил ответ на свое письмо. Это наглость и неприлично. В следующий раз я буду относиться к «Донецкой республике» презрительно», - добавил он.

По словам Земана, он просил Путина, чтобы тот через своего помощника Владислава Суркова «вмешался» в дело на пользу украинского историка. «Это можно решить таким образом, что он может быть в списке на обмен военнопленными», - сказал Земан.

Напомним, известный историк и религиовед Козловский был задержан по подозрению в «шпионаже» в оккупированном Донецке 27 января 2016 года.

«Военный трибунал» «ДНР» осудил Козловского к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.