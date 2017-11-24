Виктор Медведчук в интервью «КП» в Украине» рассказал подробности работы гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

«Минская гуманитарная, как и остальные подгруппы, работает с мая 2015 года. Огромное значение минской гуманитарной подгруппы в части обмена заключается в том, чтобы осуществить подготовительную работу — работу, которая на стадии принятия решений может привести к положительному результату, а именно: подготовку списков, уточнение анкетных данных, сбор информации, согласование, верификацию, приведение списков в определенную систему. Вот это задача минской гуманитарной подгруппы. На «минской площадке», как и в перерывах между заседаниями, осуществлялась черновая работа, техническая работа по подготовке к обмену», — отметил Медведчук.

По его словам, сложности в переговорном процессе есть как с представителями Украины, так и с представителями Донецка и Луганска. «Переговорный процесс крайне хрупок, любое неосторожное слово, комментарий могут перечеркнуть все, что нарабатывалось с таким трудом. И еще в чем я твердо убежден: нельзя вести переговоры с позиций ультиматумов, требований, оскорблений и обвинений. Хотелось бы, чтобы это понимали и те, кто якобы ведет переговоры», — подчеркнул спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе. Он считает, что последние события в Луганске не могут помешать обмену.

Также он отметил, что в 2017 году эффективность минского процесса незначительна. «Были какие-то временные успехи, перемирия: новогоднее, рождественское, пасхальное, хлебное, школьное. Но они все нарушались. Причем нарушались, к сожалению, с двух сторон», — сказал политик. При этом, по его мнению, перенос переговорной площадки из столицы Беларуси в другую страну нецелесообразен. «Чем не угодила Беларусь вместе с Минском? Это соседняя страна, рядом, лететь в Минск 45 минут. Тем, кто делает такие предложения, нужно понимать, что решение о переносе площадки в другую страну, как и изменение формата, от Украины зависит только частично. Согласятся ли остальные? Ведь представители ОРДО и ОРЛО не поедут в любую страну», — уточнил Медведчук.

Кроме того, он заявил, что для многих политиков обмен ― это вопрос пиара и политических дивидендов, и это мешает переговорному процессу. «Переговоры по освобождению наших граждан — это стратегически важная государственная задача, которой руководит непосредственно президент Украины. Я веду переговоры с руководством РФ и руководством непризнанных республик по поручению Петра Алексеевича Порошенко. И у меня нет времени, желания принимать участие в кулуарных интригах, которые постоянно сопровождают тему обмена», — отметил лидер «Украинского выбора».

Он добавил, что у спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера нет полномочий предопределять международный формат переговоров. «Его публичные рассуждения, на мой взгляд, мешают переговорному процессу, и Госдепу, и взаимоотношениям США и России, не говоря уже об интересах Украины», — подчеркнул Медведчук.