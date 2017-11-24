также в разделеОбщество
В Украине разыскивают 68 дезертиров 10
Хуг: Конфликт на Донбассе может резко обостриться 21
Зееман призвал Путина освободить из плена боевиков украинца Козловского 15
Турчинов: РФ увеличила военный контингент на Донбассе 23
Детективу НАБУ пытались дать взятку в $800 тысяч 20
Спасатели обследовали 10-километровую зону вокруг склада в Калиновке 24
СМИ: В Луганске военной техники почти нет, радио и ТВ не работают 51
НАБУ ответило на упрек Луценко об отказе принимать дела 57
РФ требует от США закрыть сайт «Миротворец» 79
Мощность украинского телевещания на Крым усилили более чем втрое 62
Манафорт во время работы в Украине 18 раз посещал Москву 20
Джемилев: РФ переселила в Крым 300 тысяч россиян 38
США призвали РФ немедленно освободить Сущенко 29
СМИ: СБУ задержала представителя Кадырова и отвезла к границе с РФ 98
Трубаров назвал обвинения Луценко политической игрой 33
23 ноября. Картина дня 33
Украинским военным разрешили носить бороды 36
Польша опровергла согласие на восстановление памятников УПА 52

Виктор Медведчук в интервью «КП» в Украине» рассказал подробности работы гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

«Минская гуманитарная, как и остальные подгруппы, работает с мая 2015 года. Огромное значение минской гуманитарной подгруппы в части обмена заключается в том, чтобы осуществить подготовительную работу — работу, которая на стадии принятия решений может привести к положительному результату, а именно: подготовку списков, уточнение анкетных данных, сбор информации, согласование, верификацию, приведение списков в определенную систему. Вот это задача минской гуманитарной подгруппы. На «минской площадке», как и в перерывах между заседаниями, осуществлялась черновая работа, техническая работа по подготовке к обмену», — отметил Медведчук.

По его словам, сложности в переговорном процессе есть как с представителями Украины, так и с представителями Донецка и Луганска. «Переговорный процесс крайне хрупок, любое неосторожное слово, комментарий могут перечеркнуть все, что нарабатывалось с таким трудом. И еще в чем я твердо убежден: нельзя вести переговоры с позиций ультиматумов, требований, оскорблений и обвинений. Хотелось бы, чтобы это понимали и те, кто якобы ведет переговоры», — подчеркнул спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе. Он считает, что последние события в Луганске не могут помешать обмену.     

Также он отметил, что в 2017 году эффективность минского процесса незначительна. «Были какие-то временные успехи, перемирия: новогоднее, рождественское, пасхальное, хлебное, школьное. Но они все нарушались. Причем нарушались, к сожалению, с двух сторон», — сказал политик. При этом, по его мнению, перенос переговорной площадки из столицы Беларуси в другую страну нецелесообразен. «Чем не угодила Беларусь вместе с Минском? Это соседняя страна, рядом, лететь в Минск 45 минут. Тем, кто делает такие предложения, нужно понимать, что решение о переносе площадки в другую страну, как и изменение формата, от Украины зависит только частично. Согласятся ли остальные? Ведь представители ОРДО и ОРЛО не поедут в любую страну», — уточнил Медведчук.

Кроме того, он заявил, что для многих политиков обмен ― это вопрос пиара и политических дивидендов, и это мешает переговорному процессу. «Переговоры по освобождению наших граждан — это стратегически важная государственная задача, которой руководит непосредственно президент Украины. Я веду переговоры с руководством РФ и руководством непризнанных республик по поручению Петра Алексеевича Порошенко. И у меня нет времени, желания принимать участие в кулуарных интригах, которые постоянно сопровождают тему обмена», — отметил лидер «Украинского выбора».

Он добавил, что у спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера нет полномочий предопределять международный формат переговоров. «Его публичные рассуждения, на мой взгляд, мешают переговорному процессу, и Госдепу, и взаимоотношениям США и России, не говоря уже об интересах Украины», — подчеркнул Медведчук.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

60
Теги