Сегодня, 24 ноября, во временно оккупированном Луганске боевики сохраняют оцепление только возле областного телеканала, который сейчас называется Луганск 24 и находится на улице Демехина, 25.

Какс ообщает LIGA.net со ссылкой на информацию очевидцев, там находятся несколько человек с автоматами, у некоторых на руках - нашивки Беркут, военной техники по городу практически нет.

«Ситуация после снятия оцепления вчера со здания Луганской ОГА практически не изменилась, они (боевики. - Ред.) с утра были только возле местной ТРК», - отметил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Вещание сепаратистского телеканала нет в городе, начиная с 21 ноября. «Ничего не работает из местного телевидения и радио. Мы, как в изоляции, только показывают российские телеканалы», - уточнил Сергей.

По его словам, людей и автомобилей в городе стало больше. «Вузы, школы и больницы работают в обычном режиме», - добавила луганчанка Марина.

Медики одной из больниц города сегодня рассказали, что вчера количество людей, которые обращались за оказанием медпомощи в связи с перенесенным стрессом и повышением артериального давления, увеличилось.

«Обращений зафиксировано больше, вся ситуация в городе, безусловно, негативно сказывается на нервах», - добавила врач Александра.

Она подтвердила информацию, что не смогла выехать из города вчера. «Да, нам запретили, я не смогла выехать даже по веской причине. Когда разрешат - не знаю. Многое зависит от того, что здесь будет происходить», - добавила она.

Другой источник сообщил, что проблем с получением выплат и пенсий в городе нет. «Сегодня утром спокойно получил пенсию, как положено, по графику», - добавил собеседник.

Напомним, 23 ноября РосСМИ подтвердили, что Плотницкий выехал из «ЛНР» в Россию. Позже стало известно, что он прилетел в Москву.

21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Ранее Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что Корнет забаррикадировался в здании «МВД».

После появления вооруженной техники на улицах Луганска было проведено внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой области, потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого «министерства внутренних дел ЛНР».

22 ноября стало известно о захвате «силовиками МВД» здания «генпрокуратуры ЛНР» и аресте всех ее сотрудников.