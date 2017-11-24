Россия направила ноту в Госдепартамент США в связи с тем, что сайт «Миротворец», на котором публикуются личные данные журналистов, освещающих события на Донбассе, перешел на американские сервера.



На данный момент ответа с американской стороны не поступало. Об этом заявила журналистам в четверг директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы передали ноту в Госдеп США, где содержатся характеристики портала «Миротворец», а также в этом документе содержится требование отказать им в американской прописке, так как от деятельности этого так называемого миротворческого сайта пострадал уже не один журналист, - сказала она. - На данный момент официального ответа на наше обращение не поступало, но мы будем эту тему держать на особом контроле».

«Почувствуйте разницу: эта пристальная слежка за любым шагом, который предпринимают российские средства массовой информации, и информацией, которую они распространяют, максимальное создание атмосферы нетерпимости к российским СМИ и абсолютное бездействие в отношении сайта, деятельность которого противоречит всем нормам корпоративной этики», - отметила она. Дипломат добавила, что действия сайта «Миротворец» также подрывают статус журналистов, который «столь тщательно оберегается всем мировым сообществом», и угрожает их безопасности.