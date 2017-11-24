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Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о желании баллотироваться на пост президента РФ, в эфире устроила спор с журналистом Алексеем Голубевым из-за ее слов об оккупированном Крыме.

Представитель СМИ напомнил, что Собчак заявляла об украинском Крыме. Это произошло в эфире «Эхо Москвы», сообщает УНИАН

«Я не это сказала. Вот чувствуется ваш непрофессионализм во всем... Я сказала не это. Могли бы вы найти точную цитату и мы тогда продолжим этот разговор. Мне кажется, что все-таки вам нужно лучше готовиться к эфиру», - возмутилась кандидат в президенты РФ.

После этого между ними произошел спор, в ходе которого они обвинили друг друга в непрофессионализме, а Собчак попросила ее цитату о Крыме «в студию».

«На территории РФ действует приоритет международного права над правом внутренним. Я считаю, что мы нарушили международное право, и в этом смысле Крым по международному праву, конечно же, принадлежит Украине. Вот что я сказала», - подчеркнула она.

«Крайне важно, с какой точки зрения мы смотрим на этот вопрос. Безусловно, вопрос Крыма сейчас очень сложный. Его нельзя решить одним махом руки туда или обратно и так далее. Там живут живые люди… Многие действительно этого хотят и голосовали за это и людей нельзя вот так туда-сюда ими жонглировать. Это сложнейший сейчас вопрос. Это огромная геополитическая катастрофа, которая произошла с нашей страной», - добавила Собчак.

Напомним, Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский. 

Она полагает, что в Крыму должен пройти новый независимый референдум.
ForUm

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