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Мощность цифрового телевизионного вещания на территорию Крыма с башни в Чонгаре увеличена более чем втрое. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«Оператор телекоммуникаций в Чонгаре Херсонской области - компания «Телесети Украины» - планово перевел цифровое телевизионное вещание 5-ти украинских телеканалов со стандарта DVB-T - на DVB-T2 и, соответственно, увеличил мощность вещания на территорию Крыма более чем втрое - с 0,3 кВт до 1 кВт», – отметил он.

По информации Костинского, сейчас сигнал пяти украинских телеканалов распространяется на территории Джанкойского и Красноперекопского районов, и за их пределами.

Он подчеркнул, что более 200 тыс. крымчан уже сегодня имеют доступ в эфире в украинским телеканалам в T2: «Черноморская телерадиокомпания», «UA: Крым», телеканал ICTV, «5 канал», телеканал «Прямой».

«Следующий этап развития телевизионного вещания на территорию Крыма - объявление Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания нового конкурса на 5 новых мест в новом локальном мультиплексе, который также будет создан на РТПС Чонгар», – подытожил Костинский.

Напомним, 17 марта в селе Чонгар Херсонской области была открыта телекоммуникационная вышка, построенная для организации украинского вещания на территорию Автономной Республики Крым.

27 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания определил телеканалы, которые будут вещать на оккупированный Крым. 

17 августа с телевышки в Чонгаре началась тестовая трансляция украинских телеканалов.

В 2018 году Россия планирует построить телебашню неподалеку Джанкоя в оккупированном Крыму, чтобы противодействовать сигнала украинской башни в Чонгаре Херсонской области. 
ForUm

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